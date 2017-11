KITZINGEN vor 57 Minuten

Geparkten VW beschädigt

Am Donnerstagvormittag wurde in der Zeit zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Kaiserstraße in Kitzingen ein VW Tiguan zerkratzt. An dem geparkten Wagen wurde die Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro.