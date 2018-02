DETTELBACH vor 1 Stunde

Geparkten Pkw gestreift und geflüchtet

Am Dienstagnachmittag ist in Dettelbach im Bereich Luitpold-Baumann-Straße/Sandweg ein geparkter VW angefahren worden. Während des Geschehens saß eine Frau in dem Fahrzeug. Sie beobachtete, wie ein BMW gegen die rechte Seite ihres VE stieß. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Sowohl die Insassin als auch ein weiterer Zeuge notierten sich das Kennzeichen. Schaden laut Polizeibericht: 1000 Euro.