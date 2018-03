KITZINGEN vor 1 Stunde

Geparkten Opel angefahren

Unerlaubt aus dem Staub hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer gemacht, nachdem er in der Nacht zum Mittwoch im Schwalbenhof in Kitzingen einen dort geparkten schwarzen Opel Corsa einer 27-jährigen Frau angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt hatte. Am Pkw entstand laut Polizei Schaden in Höhe von 500 Euro.