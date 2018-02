Geparkten Opel angefahren

Zwischen dem Dienstagabend und dem Donnerstagnachmittag wurde in der Paul-Eber-Straße ein geparkter Opel Insignia angefahren, berichtet die Kitzimger Polizei. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Beginn der Straße an einem Parkstreifen abgestellt.

In dem vorgenannten Zeitraum wurde die linke Fahrzeugseite erheblich eingedrückt und beschädigt. Vom Verursacher fehlt bislang jegliche Spur. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf ungefähr 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 entgegen.