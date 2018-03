Geparkten Ford und Peugeot angefahren

Am Mittwochvormittag lieferte ein Zigarettenhändler in der Königsberger Straße in Kitzingen seine Waren in einem Getränkemarkt aus. Als er mit seinem Fahrzeug wieder wegfahren wollte, blieb er beim Rückwärtsfahren an einem geparkten Auto hängen. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro.

Am Mittwochabend wollte ein 65-Jähriger mit seinem Citroen in der Rosenstraße in Kitzingen einparken. Dabei blieb er an einem geparkten Ford Focus hängen und beschädigte diesen. Es entstand nur geringer Schaden.