KITZINGEN vor 47 Minuten

Geparkten BMW angefahren

Am Dienstagnachmittag wurde in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein geparkter BMW angefahren und beschädigt. Ein unbeteiligter Zeuge hatte gegen 17 Uhr einen Nissan-Fahrer beobachtet, als dieser gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen war. Der Fahrer hatte sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Beobachter hatte sich das Kennzeichen notiert und einen Hinweis an dem beschädigten Auto angebracht. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 500 Euro.