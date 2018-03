ESCHERNDORF vor 54 Minuten

Geparkten BMW angefahren

Am Montagmorgen fuhr ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer in Escherndorf die Bocksbeutelstraße in Richtung Neuses entlang, berichtet die Polizei. Kurz nach dem Ortsende touchierte der VW-Fahrer einen am Straßenrand geparkten BMW. Der Unfallbeteiligte verständigte anschließend die Polizei, die an dem geparkten Fahrzeug einen Hinweis hinterließ. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro.