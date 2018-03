KITZINGEN vor 56 Minuten

Geparkten Audi zerkratzt

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Alten Burgstraße in Kitzingen ein geparktes Auto beschädigt, berichtet die Polizei. Der schwarze Audi A4 war auf einem Parkplatz abgestellt. Am Sonntagmorgen bemerkte der Besitzer auf der rechten Fahrzeugseite einen etwa zwei Meter langen Kratzer. Am Tatort wurden Scherben einer zerbrochenen Bierflasche festgestellt. Die Polizei vermutet, dass der Kratzer mit der Flasche verursacht wurde. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.