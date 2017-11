KITZINGEN vor 58 Minuten

Geparkten Audi angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch wurde in der Ritterstraße laut Polizeibericht ein geparkter Audi angefahren. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er am linken vorderen Kotflügel einen Unfallschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Hinweise an: Tel. (0 93 21) 1410.