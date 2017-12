Langjährige Mitarbeiter des Landratsamts Kitzingen wurden geehrt, einige auch in den Ruhestand verabschiedet.

Landrätin Tamara Bischof blickte bei einer Feierstunde auf die beruflichen Stationen eines jeden Mitarbeiters, der geehrt oder verabschiedet wurde, und fand auch persönliche Worte, wird mitgeteilt. Sie dankte für die geleistete Arbeit. Jochen Kramer, Personalratsvorsitzender, schloss sich den Glückwünschen an und stellte fest: „Aktuell findet ein Generationenwechsel am Landratsamt statt. Wir sind zusammen in die Jahre gekommen.“

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Renate Amend (Reinemachfrau), Anne-Rose Büttner (Führerscheinstelle), Angelika Dohr (Ausländerbehörde), Doris Göbel (Wasserrecht), Petra Guth (Reinemachefrau), Annette Merten (Sachgebiet Personal und Organisation), Kreiskämmerer Bernd Artus, Bruno Gamm (Technischer Umweltschutz), Heinz Hinnerkopf (Kreisbauhof), Wolfgang Schneider (Wasserrecht), Herbert Schwoche (Sachgebietsleiter Umwelt-, Naturschutz und Landschaftspflege) sowie Schul-Hausmeister Georg Zeller.

Für 40 Jahre Zugehörigkeit am Landratsamt geehrt wurden: Waltraud Aigner (Sozialamt), Gabriele Hoffmann (Zulassungsstelle), Doris Lang (Denkmalschutzbehörde, Bauamt), Gabriele Rist-Minte (Sachgebiet Schulen, Sport und Kultur) sowie Gerhard Leipold (Liegenschaften).

Für 25 Jahre Zugehörigkeit am Landratsamt ausgezeichnet wurden: Sonja Dittmann (Zulassungsstelle), Alexandra Eichinger (Gutachterausschuss), Simone Hartner (Allgemeiner Sozialer Dienst), Hermann Drexler (Allgemeiner Sozialer Dienst), Roland Eckert (Wirtschaftsförderer, Kreisbrandrat), Ralf Fleischmann (Kreisbauhof), Roland Keil (Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik), Edwin Markert (Sachgebiet Schulen, Sport und Kultur sowie Wirtschaftsförderung, Tourismus, ÖPNV), Markus Maurer (Kreisbauhof) und Andreas Schneider (Leiter Kreisbauhof).