Die Imker sind gespannt

Im Mai beginnt sie, die spannende Zeit für alle Imker. Werden sich die Völker wie geplant entwickeln? Werden die neuen Königinnen schlüpfen und im Lauf des Sommers pro Tag bis zu 2000 Eier ablegen? Oder wird sich das Bienensterben fortsetzen?

Etwa Zwei Millionen Völker hat es in den 50er Jahren in Deutschland gegeben. Die Zahl hat sich auf aktuell rund 700 000 reduziert. Die Ursachen sind vielschichtig: Die Zahl der Imker hat abgenommen, erst recht nach der Wende, als der Honig aus den großflächig bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen in den neuen Bundesländern nicht mehr vermarktbar war. Die drei wichtigsten Faktoren sind allerdings andere: die Varroa–Milbe, der Stress und die Pflanzenschutzmittel.

Treffpunkt im Imkerei–Zentrum der Mainfränkischen Werkstätten in Schwarzenau. Das Konversionsmanagement Kitzinger Land und die Vhs Kitzingen haben zu einer Besichtigung eingeladen. Jessica Wahl und Daniel Michelberger betreiben hier mit insgesamt 28 Mitarbeitern Garten- und Landschaftsbau, stellen Dienstleistungen im Bereich Hauswirtschaft zur Verfügung und führen eine Wanderimkerei. 19 Mitarbeiter haben eine Behinderung. Am Bienenweg 1 wird Integration gelebt.

Etwa 150 Bienenvölker sind im Sommer zwischen Volkach und Würzburg stationiert. Michelberger, der seit seinem neunten Lebensjahr Bienen hält, kontrolliert regelmäßig, wie es seinen Schützlingen geht. Im Moment ist alles ruhig. Aber die wichtigste Zeit steht noch bevor.

1977 ist die Varrao-Milbe zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen worden. Aus Asien hat sie sich mittlerweile weltweit verbreitet. „Und es gibt immer noch kein wirksames Mittel gegen sie“, bedauert der Biologe. Wobei: So ganz richtig ist das nicht: Jeder Imker könne etwas gegen die Bedrohung tun. Den Befall im Stock regelmäßig beobachten und ab einer gewissen Menge mit organischen Säuren behandeln. „Die Behandlung ist allerdings stark vom Wetter abhängig“, weiß Michelberger. Hohe Luftfeuchtigkeit und Kälte sind schlecht. Der Imker muss in der Befallszeit im Herbst dran bleiben, seine Stöcke immer wieder aufsuchen und die Wirkung der Säurebehandlung überprüfen. „Das wird leider nicht immer beachtet“, bedauert Michelberger. Die Folge: Bienenvölker gehen ein, zumal sie einem weiteren Stressfaktor ausgesetzt sind: der Suche nach abwechslungsreicher Nahrung.

Monokulturen machen es den Bienen auch hierzulande schwer, geeignete Nahrungsquellen zu finden. In manchen Gegenden fänden sie mehr Nahrung in den Vorgärten der Stadt als auf dem Land. „Es fehlt mancherorts an Streuobstflächen“, bedauert Wahl. Ganz so schlimm wie in den USA ist es freilich nicht. Dort reisen Wanderimker mit ihren Bienenstöcken durchs ganze Land: Von der Apfelblüte bei Washington bis zur Mandelblüte in Kalifornien. Für die Bienen bedeutet das zusätzlichen Stress: alle zwei, drei Wochen an einem anderen Ort. „So weit sind wir in Deutschland glücklicherweise nicht“, sagt Wahl. Dennoch sei es wichtig, genug Ausgleichsflächen zu schaffen – und auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Sonst blühen womöglich Verhältnisse wie in Sichuan, einer Provinz in China.

Dort haben Menschen die Arbeit der Bienen übernommen, bestäuben die Blüten per Hand – weil es keine Bienen mehr gibt. Ursprünglich wollten die chinesischen Bauern nur die Spatzen loswerden, weil die scharf auf das Getreide waren. Ohne Spatzen fühlten sich die Insekten pudelwohl und vermehrten sich rasant. Da helfen nur noch Insektizide, dachten sich die Farmer in Sichuan. Und vernichteten so auch die Bienenpopulation.

In Teilen Asiens ist die Population der Bienen in den letzten 30 Jahren um 85 Prozent gesunken, in den USA und Kanada um rund 70 Prozent. In Südamerika sind es ein Drittel weniger und in der EU etwa die Hälfte. „Dafür sind mehrere Faktoren ursächlich“, sagt Wahl. Neben den genannten zählen auch der Klimawandel, Parasiten und der Verlust von Lebensraum dazu.

Was also tun? Daniel Michelberger sieht trotz aller Probleme positiv in die Zukunft. „In der Krise steckt auch eine Chance“, sagt er. Viele junge Menschen interessierten sich wieder für die Imkerei, auch junge Familien informieren sich bei ihm immer wieder über die Haltung von Bienen. Die mache zwar Arbeit, aber auch jede Menge Spaß. Etwa 140 Euro kostet ein Bienenvolk. „Und nach einem Jahr kann man schon Honig ernten“, sagt Michelberger. Vorausgesetzt die Schützlinge finden genug Nahrung und werden vor gefährlichen Schädlingen geschützt.