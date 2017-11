Gemeinschaft geprägt von Solidarität

„Wir ehren heute Menschen, starke Männer aus unserem Gärtnerdorf mit über 20 Vereinen, in denen ehrenamtliche Dinge geleistet werden, die unserem Ort Leben einhauchen, die Tradition pflegen und deren ideeller Einsatz im Vordergrund steht. Sie tragen dazu bei, dass unsere örtliche Gemeinschaft von Miteinander, Solidarität und Zusammenarbeit geprägt wird.“

Voller Stolz und Dank sagte das Bürgermeister Horst Reuther am Tag des Ehrenamtes in der Gartenlandhalle in Albertshofen. Auch einige Neubürger waren gekommen.

Ehrungen standen im Vordergrund: Mit Leistungssport vom Feinsten beim Tanzen haben die Jungs vom Männerballett des Höpper-Elfers am 22. April dieses Jahres in Dettelbach mit ihrer Beitrag The Midlife-Krisis einen dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften errungen. Bewertet wurden dabei von einer unabhängigen Jury die Kostüme, Synchronität, Schrittfolge, Akrobatik und Ausdruck. „Ich war schon vom Zuschauen fix und alle – das war eine tolle Leistung, auf die ihr stolz sein könnt“, lobte Bürgermeister Horst Reuther. Fast schon ein Dauerabonnent auf den Titel Deutscher Meister im Schleuderball ist Lorenz Hofmann. In seiner Altersklasse 60 Jahre erzielte er mit einer Weite von 46,93 Metern das beste Ergebnis und lies alle Konkurrenz hinter sich.

TSV-Vorsitzender Ralph Rudolph stellte an diesem Tag den Turn- und Sportverein mit seinen verschiedenen Sparten vor.

Nina Karch von der Gymnastikabteilung informierte über das Angebot Body-Workout, Aerobic, Herz-Kreislauf-Training, Wirbelsäulengymnastik und Faszienrollen, welches von 25 bis 40 Teilnehmern pro Trainingsstunde genutzt wird. Bewegte Nachmittage oder Mutter-Kind-Turnen sowie Damen- und Seniorengymnastik finden statt. Tai Chi und Joga werden von Ulf Sengenberger durchgeführt und Chris Karch bietet Kindern, Jugendlichen und Frauen Verteidigungskurse an.

Steven Cox und Paul Breiter ließen die Sparte Fußball mit elf Mannschaften, von der U 7 bis zur den Alten-Herren vorüberziehen, und sind besonders stolz auf den Erfolg der ersten und zweiten Mannschaft im Spielbetrieb. Zum ersten Mal gibt es auch eine Damen-Mannschaft. Wolfgang Schmitt von der Tennis-Abteilung freute es besonders, dass im Moment 30 Kinder und Jugendliche trainieren und seit Bestehen erstmals sieben Mannschaften gemeldet sind. Luisa Kraus lies die Jugendabteilung Revue passieren mit Kinderfasching, Ausflügen, Basteln und Kinderzeltlager.

Abschließend wurde bekannt gegeben, dass am 5. Mai wieder die Laufgruppe mit dem RUN+HELP-Lauf startet.