Gemeinsame Sache beim Datenschutz

Der Markt Geiselwind beteiligt sich an einer Zusammenarbeit mit mehreren Kommunen zum Thema Datenschutz. Hiebei geht es darum, dass fünf Gemeindeverwaltungen aus dem Landkreis Kitzingen gemeinsam eine Fachkraft anstellen, die sich um die Sicherung der Daten im Bereich EDV/IT-Sicherheit kümmert. Um Kosten zu sparen, wollen die Verwaltungsgemeinschaften in Kitzingen, Großlangheim, Volkach, Wiesentheid und der MArkt Geiselwind in diesem Punkt zusammenarbeiten. In der Ratssitzung stellte Bürgermeister Ernst Nickel das Ganze vor.

Experte erhält Sitz in Volkach

Bürgermeister Nickel wies darauf hin, dass Kommunen zum Erstellen eines Informations-Sicherheitskonzepts aufgefordert sind. Bislang sichert die Gemeinde Geiselwind ihre Daten selbst, der Aufwand und das Fachwissen dazu steige jedoch immer mehr an, hieß es. Deswegen sei es ratsam, diese Aufgaben einer Fachkraft zu übertragen.

Sie wird von der Stadt Volkach zunächst einmal für die Jahre 2018 und 2019 eingestellt und soll dort einen Platz im Rathaus bekommen. Die Bezahlung teilen sich die Vertragspartner je nach Arbeitsaufwand, der über die Zahl der Einwohner ermittelt wird. Die Gesamtkosten wurden zunächst auf rund 67 520 Euro angesetzt, für die Gemeinde Geiselwind würde sich ein Anteil von bis zu 9500 Euro pro Jahr ergeben, hieß es. Damit liege man laut Nickel rund 40 Prozent unter den Kosten einer Alleinlösung für Geiselwind.

Betreuung und Überwachung der Computersysteme

Aufgabe der Fachkraft sei das Erstellen eines Konzepts zur Sicherheit der Informationen der Gemeinden nach den sogenannten ISIS-12-Standards (ISIS bedeutet Informations-Sicherheitsmanagement-System). Die Fachkraft begleitet und unterstützt auch den Einbau und die Umsetzung des Systems bei den Vertragspartnern vor Ort. Außerdem wird die Sicherheitslage der Daten überwacht, die Partner werden über Probleme und Stand regelmäßig informiert, so die Ausschreibung.

Fünf Verwaltungen schließen eine Zweckvereinbarung

Die Gemeinderäte in Geiselwind stellten einige Fragen zu dem Ganzen. Sie sahen die Notwendigkeit des Schaffens einer solchen Stelle ein, mancher meinte, dass der Arbeitsaufwand der IT-Fachkraft künftig weiter ansteigen werde. Die Gemeinde wird nun dazu eine Zweckvereinbarung mit den vier Verwaltungsgemeinschaften eingehen.