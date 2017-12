Gemeinsam statt einsam an Heiligabend

Die Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land lädt Bedürftige und Alleinstehende am Heiligabend, 24. Dezember, ein. Die Feier findet im Stadtteilzentrum Kitzingen Siedlung statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Abend klingt gegen 21 Uhr aus. Wie es in einer Mitteilung aus der Siedlung heißt, werden Helfer der Pfarrei St. Vinzenz mit einer schönen Atmosphäre die Voraussetzung für einen gemütlichen Abend mit gemeinsamen Essen und gemeinsamen Gesang schaffen. Metzgereien und Bäckereien aus Kitzingen und Umgebung unterstützen die Aktion mit Spenden. Alle, die an diesem besinnlichen Abend kommen möchten, sind eingeladen. Anmeldung unter Tel. (0 93 21 ) 71 77 oder Tel. (0 93 21) 3 41 56.