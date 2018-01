Gemeinsam mehr erreichen

Über die Aktivitäten der Interkommunalen „Allianz 7/22 Südost“, bei der Mainbernheim mitwirkt, hat Bürgermeister Peter Kraus in der Sitzung des Stadtrats Mainbernheim informiert. Derzeit sei eine Internetseite im Aufbau, für die im Frühjahr ein Entwurf vorgestellt werden soll. Außerdem stehe der Auswahlprozess an für eine gemeinsame Archivkraft für sechs der sieben Allianzgemeinden.

Für die Verbesserung der Zusammenarbeit der Bauhöfe laufe eine Befragung, bei der vorhandene Ausstattung, Gerätebedarf oder notwendige Fortbildungen abgefragt würden.

Im Bereich der Kernwegeplanung werde derzeit ein Entwurf mit Fachbehörden abgestimmt. Der Plan sei Voraussetzung, um Mittel beim Amt für Landwirtschaft zu beantragen. „Das heißt noch nicht, dass jeder Weg in den nächsten zwei bis drei Jahren gemacht werden kann“, sagte Kraus. Für das Leerstandsmanagement wurde die Bestandserhebung in der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen abgeschlossen, nachfolgend wird Mainbernheim erfasst. Die Daten ließen sich auch als Kartenübersicht darstellen, wo man genau die Altersstruktur in den einzelnen Anwesen sehen könne.

Vorausschauend planen

Der Bürgermeister lobte das Planungsinstrument: „Sinn und Zweck ist, dass man vorausschauend planen kann.“ Nach Beschluss der Allianz-Lenkungsgruppe, auf Landkreisebene mit der Einrichtung „WirKT - Koordinierungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement“ zusammenzuarbeiten, sind im kommenden Jahr zwei gemeinsame Veranstaltungen zur Ehrenamtsarbeit angedacht.

Weitere Punkte im Mainbernheimer Stadtrat:

• Um eine Gefährdung durch entgegenkommende Fahrzeuge zu vermeiden, hat das Ratsgremium einstimmig ein Parkverbot für Lastwagen im Einfahrtsbereich von der Bundesstraße in die Nürnberger Straße (Tempo-30-Zone) beschlossen.

• Oskar Münzer gab bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Stadtrat aufgeben müsse. Er gehört seit 2002 dem Gremium an. Eine Abstimmung über die Entlassung aus dem Amt ist erst in der nächsten Ratssitzung möglich. Der Bürgermeister wurde befugt, sich schon jetzt mit einem Listennachfolger in Verbindung zu setzen.

• Der Stadtrat sprach sich einstimmig gegen die Genehmigung eines Feuerwerks des Vereins „Kunst und Kultur“ aus. Der Verein wird sich auflösen und möchte das Feuerwerk am 21. Dezember im Bereich des Felsenkellers abbrennen. Eine Genehmigung durch das Gewerbeaufsichtsamt liege vor, die Zustimmung des Stadtrats sei nicht erforderlich. Das Ratsgremium wollte dennoch nicht auf eine Abstimmung verzichten und seine Haltung dem Verein mitteilen.

• An der Ferienpassaktion 2017 beteiligten sich Mainbernheimer Vereine mit zwölf Veranstaltungen. Aus der Stadt haben 46 Kinder einen Pass zum Preis von fünf Euro gekauft, zehn mehr als im Vorjahr. Den städtischen Zuschuss von rund 600 Euro „ist uns unsere Jugend in jedem Fall wert“, so der Bürgermeister.

• Karl Wolf, Altbürgermeister und Seniorenbeauftragter der Stadt, informierte das Ratsgremium unter anderem über die Seniorenarbeit. Sechs Organisationen sowie Pflegedienste stünden in Abstimmung mit der Seniorenfachstelle im Landratsamt als Ansprechpartner zur Verfügung. In Verbindung mit Pflegediensten gebe dies eine gute Versorgung in Mainbernheim. Die Wünsche älterer Mitbürger nach barrierearmen Wegen seien der Stadt bekannt und würden, wo möglich, umgesetzt.

Wolf gab auch zur Bewirtschaftung der Grabengärten einen Überblick und berichtete über Aktivitäten eines Fördervereins „Goldene Straße“, in dem die Stadt Mitglied ist.