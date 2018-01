Gemeinsam ins Archiv

Mit überörtlichen Themen befasste sich der Gemeinderat Martinsheim in seiner Sitzung am Montagabend. So wurde in der alten Schule in Martinsheim über eine Zusammenarbeit bei der kommunalen Pflichtaufgabe der Archivpflege entschieden.

Die Gemeinde stimmte der Einstellung einer interkommunalen Registratur- und Archivkraft zu. Dies ist Teil der staatlich geförderten interkommunalen Zusammenarbeit (ILEK) und wird gemeinsam mit Mainbernheim, Markt Einersheim, Seinsheim, Willanzheim und Rödelsee durchgeführt. Die Arbeitszeit der Teilzeitkraft wird auf die Gemeinden aufgeteilt und soll für Martinsheim etwa 20 Stunden pro Monat betragen. Die Anstellung ab dem 15. März übernimmt stellvertretend der Markt Willanzheim. Zu den Aufgaben gehört neben der Betreuung der Archive auch die Digitalisierung der Unterlagen.

Gemeinsam mit der Stadt Marktbreit will die Gemeinde in diesem Jahr die Ortsverbindungsstraße zwischen Gnodstadt und Enheim erneuern lassen. Da der Unterbau bei einer Prüfung für in Ordnung befunden wurde, soll diese abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht werden. Für Martinsheim entstehen Kosten von rund 50 000 Euro, informierte Bürgermeister Rainer Ott.

Wegen des Neubaus der Autobahnbrücke bei Gnodstadt und der Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens fehlen in diesem Bereich die Grenzzeichen. Da dies neu vermessen werden muss, wurde zwischen der Stadt Marktbreit und der Gemeinde Martinsheim diskutiert, die dortigen Gebiets- und Gemarkungsgrenzen zu ändern und eine Begradigung durch Flächenausgleich durchzuführen. Der vorgeschlagenen Vereinbarung wurde zugestimmt, die Änderung muss beim Landratsamt beantragt werden.

Wie schon bei der frühzeitigen Behördenbeteiligung zeigte sich der Rat nicht einverstanden mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windkraft - Zwieburg Ippesheim“. Es wurde bemängelt, dass sich der Markt Ippesheim nicht ausreichend mit den damaligen Einwänden auseinandergesetzt hat. Unter anderem wird der Mindestabstand, der in der Bayrischen Bauordnung vorgeschrieben ist, nicht eingehalten. Außerdem wird die Wirksamkeit einer Ablenkfläche für den Rotmilan angezweifelt, die zwischenzeitlich eingefügt wurde da ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für diesen festgestellt wurde.

Keine Einwände gab es gegen den Bebauungsplan „Nördlich des Rasthofes“ für die Erweiterung des Gewerbegebietes Gollhofen/Ippesheim.

Der Bauantrag des Ehepaares Stein zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage am östlichen Ortsrand von Enheim wurde genehmigt.

Feuerwehr-Kommandant Thomas Nagler und sein Stellvertreter Michael Nagler wurden als neue Kommandanten der Martinsheimer Feuerwehr bestätigt.

Die nächste Gemeinderatssitzung ist voraussichtlich am 5. Februar.