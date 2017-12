Gemeinsam gegen Einbrecher

Alexander Lier ist der Leiter der Ermittlungsgruppe bei der Polizei in Kitzingen. 11 Mann umfasst sein Team. An Arbeit mangelt es ihnen nicht. „Gerade in letzter Zeit kam es wieder verstärkt zu Einbrüchen“, sagt er. Etwa 300 besonders schwere Fälle von Diebstahl verzeichnet seine Statistik für den Landkreis Kitzingen in diesem Jahr. Etwa die Hälfte davon sind seit dem 1. Juli aufgelaufen. „Diese Zahl wird noch steigen“, prognostiziert Lier und ist dennoch nicht unzufrieden. 2015 gab es zum gleichen Zeitraum 17 Prozent mehr Fälle zu bearbeiten.

Der Gesetzgeber spricht von besonders schweren Fällen von Diebstahl, wenn ein Hindernis überwunden werden muss. Das Klauen von angeketteten Fahrrädern fällt genauso darunter wie der Einbruch in Häuser oder Geschäfte. Letztere werden vor allem im Stadtgebiet Kitzingen angegangen. Besonders auffallend waren in den vergangenen Wochen die Einbrüche in den Schulen. Beide Grundschulen und das Gymnasium wurden heimgesucht. „Die Täter haben ganz gezielt nach dem eingesammelten Schulgeld gesucht“, berichtet Lier. Die Ermittlungsgruppe geht derzeit davon aus, dass es sich nicht um eine professionelle Bande handelt. „Es sind wohl eher verschiedene Täter, die sich in dem Umfeld gut ausgekannt haben.“ Letzteres gelte auch für die Einbrüche in Restaurants oder Bars.

Professionelle Banden haben dem Landkreis Kitzingen deshalb noch lange nicht den Rücken gekehrt, auch wenn das Polizeipräsidium Unterfranken erfreuliche Zahlen vermeldet. 2015 gab es 60 weniger Wohnungseinbrüche als noch im Vorjahr. Insgesamt waren es 603 Fälle. Die Aufklärungsquote ist von 12,1 Prozent auf 17,9 Prozent gestiegen. Der Einsatz von zahlreichen Sonderstreifen mache sich bemerkbar, bilanziert die Pressestelle des Präsidiums. Alexander Lier hat noch eine andere Erklärung für die erfreuliche Entwicklung: Die Bevölkerung ist sensibilisiert, hat vermehrt Vorkehrungen getroffen. „Wir verzeichnen mehr Einbruchsversuche als tatsächliche Einbrüche“, erklärt der (Dienstgrad bitte angeben). Stoßen die Einbrecher beim ersten Versuch auf ein Hindernis, lassen sie in der Regel von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei empfiehlt deshalb beispielsweise, Fenster und Türen bei jedem Verlassen komplett zu schließen.

Alexander Lier rät zusätzlich zur Installation eines Bewegungsmelders oder einer Kamera, die Bilder ans Smartphone schickt, sollte sich jemand in oder ums Haus bewegen. „So etwas gibt es schon ab 20 Euro“, sagt er. Wie schnell Einbrecher in ungesicherte Objekte dringen können, hat er selbst schon einmal ungewollt ausprobiert. Als seine Haustür ins Schloss gefallen ist und der Schlüssel noch auf dem Küchentisch lag, hat er die Tür mit einer Scheckkarte innerhalb von zwei Sekunden geöffnet. „Ohne es vorher jemals ausprobiert zu haben.“

Weitere Schwachstellen, die Einbrecher in Sekundenschnelle nutzen: Gekippte Fenster, ungesicherte Kellerabteile, offene Bereiche im ersten Stock. „Sie glauben gar nicht, wie schnell professionelle Diebe an einer Fassade hochkommen.“ Am allerbesten sollten die Bereiche gesichert sein, die von der Straße aus nicht einzusehen ist. „Je dunkler und abgeschiedener ein Bereich, desto mehr Zeit können sich die Einbrecher dort lassen.“

Neben technischen Errungenschaften hilft auch der gesunde Menschenverstand – und eine aufmerksame Nachbarschaft. „Wenn in ihrem Umfeld irgendetwas nicht stimmt, dann rufen Sie sofort die 110 an“, appelliert Lier an alle Landkreisbewohner. Autos, die langsam durch die Wohnsiedlung fahren, fremde Menschen, die Häuser auffallend lange betrachten. „Lieber einmal zu viel anrufen, als gar nicht“, versichert er.

Je schneller die Polizei einen Hinweis auf verdächtige Vorkommnisse erhält, umso besser. Lier erinnert sich an eine Verfolgung eines verdächtigen Fahrzeuges bis nach Hessen. Dort haben die Einbrecher ihr Diebesgut in einem Wald abgeladen und sind weiter geflüchtet. „Wir konnten die Wertgegenstände dann ganz gut den Besitzern zuordnen“, sagt er – und gibt allen Landkreisbewohnern einen weiteren Tipp: „Fotografieren Sie ihre Wertgegenstände!“. Lier berichtet von einem Diebstahl in Kitzingen, bei dem Gegenstände im Wert von rund 50 000 Euro geklaut wurden. Die Besitzerin hatte ihre Schmuckstücke im Vorfeld fotografiert. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich jetzt vor Gericht verantworten muss.

Das Haus sichern, Vorkehrungen treffen und die Augen aufhalten – gerade in der dunklen Jahreszeit. „Dann haben es die Einbrecher richtig schwer“, sagt Alexander Lier. Und genau daran sollten alle Landkreisbewohner ein großes Interesse haben.

Tipps der Polizei

Für Hausbesitzer: Fenster und Türen bei jedem Verlassen komplett schließen. Beleuchtung im Innen- und Außenbereich verschreckt die Einbrecher. Auch bei Abwesenheit den Eindruck vermitteln, es sei jemand zu Hause. Schwachstellen der Sicherung beseitigen. Den Briefkasten während des Urlaubs leeren lassen.

Kostenfreie Beratung zur Sicherung der eigenen vier Wände gibt es unter Tel. 0931/457-1830. Wer Verdächtiges feststellt sollte sich wichtige Details wie Autokennzeichen merken - am besten notieren. Sich selbst nicht in Gefahr bringen und die Polizei sofort unter 110 verständigen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruch, Diebstahl und wie man sich am besten sichert gibt es im Internet. www.polizei-unterfranken.de; www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de