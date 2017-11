Gemeindewald Wiesenbronn bleibt beim Forstamt

Der Gemeindewald Wiesenbronn stand im Mittelpunkt der Ratssitzung. Zum einen ging es um den Jahresbetriebsplan für 2017/18 und zum anderen um die Frage, wer den Wald ab Juli 2019 bewirtschaftet. Die Mehrheit im Rat entschied sich nach einiger Diskussion und mit der Mehrheit von sechs gegen zwei Stimmen dafür, unter der Obhut des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu bleiben.

Der Gemeinde hatten vier Angebote vorgelegen, die man im Vorfeld verglichen hatte. Bei der Abwägung der verschiedenen Punkte äußerten einige Ratsmitglieder Zweifel, ob bei den privaten Forstunternehmen das Prinzip der Nachhaltigkeit an erster Stelle stehe und nicht doch die Gewinnmaximierung.

Mit bisheriger Beförsterung gut gefahren

Es wurde auch von den Befürwortern der bisherigen Betreuung durch das Forstamt ins Feld geführt, dass man mit dieser Beförsterung und mit Revierförster Max Bartholl gut gefahren sei. „Wir werden auch weiterhin so viel Holz wie möglich über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) vermarkten und das Zusammenspiel zwischen FBG und Forstamt ist optimal“, sagte Bürgermeisterin Doris Paul, da auch die FBG ein Angebot abgegeben hatte.

In diesem Sinne äußerte sie sich auch zur E-Mail von Gemeinderat Reinhard Hüßner, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte und von einer Bevorzugung des Amtes gesprochen hatte, „auch der Jahresbetriebsplan hat keinen Einfluss auf die Vergabe“.

Den erläuterte in der Sitzung Revierleiter Bartholl, der als Eckpunkte die Holzernte mit Motorsäge und Harvester, das Rücken des Holzes, die Pflege der Jungbestände, den Bau des Steinbruchwegs und die Instandsetzung des Mittelhangweges nannte. Laut Plan wird es diesmal keine Ernte im oberen Waldbereich geben. Fichtenbestände würden nach wie vor umgebaut, um Mischwald entstehen zu lassen und bei den Verjüngungen soll der Zaun möglichst schnell wieder entfernt werden, sobald keine Gefahr mehr für Verbiss bestehe. Angelegt wird eine Versuchsfläche, in die auch Tannen eingebracht werden. Von Einzelschutz hält der Förster nicht viel, da ein Bäumchen dann rund sieben Euro kostet „und es besser ist, einen Zaun zu bauen“.

Rückblick auf die vergangene Saison

Beim Rückblick auf die Hiebsaison 2016/17 zeigte sich Bartholl zufrieden mit der problemlosen Holzernte und dem Wachsen der Bäumchen in den Kulturen. Für 2018 werden nach seinen Worten steigende Preise für die Eiche erwartet – „da sind auch schwache Stämme gesucht“ – während bei der Buche kaum Nachfrage bestehe und die Preise für Nadelholz aufgrund der Windwürfe in Oberbayern leicht gesunken seien. Gerechnet werden könne mit steigenden Zuschüssen beim Vertragsnaturschutzprogramm, zum Beispiel für das Totholz. In der Endabrechnung dürften nach der Prognose des Revierförsters für 2017/18 Einnahmen von rund 63 400 und Ausgaben von etwa 36 000 Euro zu Buche schlagen. „Das ist doch eine sehr erfreuliche Abrechnung“, so die Bürgermeisterin.