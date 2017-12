Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Am zweiten Adventssonntag 2017 startete der neue „pastorale Raum St. Benedikt“ mit einem feierlichen Gottesdienst in der Abteikirche Münsterschwarzach. 1000 Gläubige und 95 Ministranten aus den 24 nun zusammen gehörenden Kirchengemeinden im nördlichen Teil des Landkreises erlebten einen mutmachenden Auftakt. Dekan Peter Göttke, zwei weitere Priester, drei Diakone und sechs pastorale Mitarbeiter mit zumeist Teilzeitstellen sowie mehrere hundert engagierte Ehrenamtliche gestalten zukünftig die katholische Seelsorge im Gebiet zwischen Schwarzenau, Nordheim, Stadelschwarzach und Rödelsee gemeinsam.

Im neuen Logo, das beim Gottesdienst vorgestellt wurde, drückt sich dies bildlich aus: Verschiedene Kreise stehen für die unterschiedlichen Ortschaften, Pfarreien und Traditionen. Sie überschneiden sich und symbolisieren damit das Zusammenwachsen.

Neue Farbtöne entstehen aus der Mischung der Farben, die Eckpunkte des Gebildes lassen in ihrer Mitte ein Kreuz erahnen: Jesus Christus sei die unsichtbare Mitte und der Fixpunkt des ganzen Raumes, stellte Jonas Schug das Logo vor.

Abt Michael Reepen sprach von einem neuen Weg der Kirche, der dem heiligen Geist eine Chance gebe. Die Personalnot bei den Priestern und der neue Geist um Papst Franziskus brächten die Bischöfe endlich dazu, Wege zu gehen, die bereits vor 40 Jahren vom Konzil geebnet wurden. Doch jahrzehntelang „verhallte der Ruf des Volk Gottes in der Wüste“. Den deutschen Kirchenleitungen hätte der Mut gefehlt, Macht abzugeben an die Gemeinden, an das Volk Gottes. „Vielleicht wäre für dieses mangelnde Vertrauen in Gottes Geist auch eine Entschuldigung angebracht“, so Reepen.

Das Kloster selbst gehört organisatorisch nicht zum pastoralen Raum aber Abt Michael versprach den Gläubigen „wir Münsterschwarzacher Mönche halten uns da nicht raus. Wir werden weiter spirituelles Zentrum der Umgebung sein und die Pastoral unterstützen!“ Mit Pater Isaak Grünberger und Pater Philippus Eichenmüller sind zwei Mönche in der Seelsorge im neuen pastoralen Raum tätig.

Dass die Gläubigen den Weg ihres Pfarrers Göttke mitgehen, machte im Gottesdienst mehrmals stürmischer Applaus deutlich. Als weithin hörbares Zeichen der neuen Zusammengehörigkeit läuteten in allen 24 Kirchengemeinden am Sonntagabend gleichzeitig um 17 Uhr für 10 Minuten die Glocken. Denn der erste Schritt des Zusammenwachsens, sei das aufeinander hören und einander wahrnehmen. Man darf gespannt sein, wie diese neue Zusammenarbeit die katholische Landschaft im Landkreis verändert.