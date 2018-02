Gemeinderat tritt auf die Bremse

Der Sulzfelder Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Dezember 2017 beschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, um das örtliche Schulhaus barrierefrei zu gestalten und einen Umbau der WC-Anlagen anzupacken. Jetzt beschloss der Gemeinderat, den Vollzug des Beschlusses auszusetzen.

Denn die Regierung von Unterfranken informierte in einem Rundschreiben, dass ein neues Kommunalinvestitionsprogramm für Schulinfrastruktur vom Staat aufgelegt wurde. Dabei seien Umbauten förderfähig und auch Investitionen, die dazu dienen, dass Schüler nachmittags betreut werden.

Platzproblem

In Sulzfeld gibt es bereits eine Mittagsbetreuung an der Außenstelle der Kitzinger St. Hedwig-Schule und im Kindergarten wurden weitere acht Kinder am Nachmittag betreut. Doch platzt der Kindergarten aus allen Nähten und diese Kinder sollen künftig auch in der Schule mitbetreut werden, wo es dann ebenfalls ein Platzproblem gibt.

In Absprache mit der Schulleitung und dem St. Hedwig-Förderverein ließen die Sulzfelder in einer Probephase die Kinder der Mittagsbetreuung im nahen TSV-Sportheim verköstigen, was auch funktioniert habe. Doch habe sich gezeigt, dass die Betreuung einer Gruppe am Nachmittag im Sportheim nicht das Gelbe vom Ei ist. Die Alternative, eine Gruppe im Kulturhaus Altes Lehrerwohnhaus betreuen zu lassen, bringt auch Probleme mit sich, weil dort zwei Betreuungskräfte gebunden wären und die Entfernung zur Schule eine Hemmnis ist.

Provisorium errichtet

Um keine Fördermöglichkeit zu gefährden, trat der Gemeinderat jetzt erst einmal auf die Bremse und hat mit der Schulleitung abgesprochen, eine offene Ganztagsschule frühestens zum Schuljahresbeginn 2019/2020 anzustreben. Dann würden rund 400 Quadratmeter benötigt, um dann 55 bis 60 Kinder nachmittags betreuen zu können. Die Gemeinde hat in der Schule bereits ein Provisorium errichtet, damit eine im Rollstuhl sitzende Schülerin zur Toilette kann und auch ein WC dafür angepasst.

Deswegen verzichtet die Gemeinde auf eine Container-Lösung, die zuletzt beschlossen worden war. Wenn der Anbau für eine Kinderkrippengruppe im Kindergarten in den kommenden Monaten fertig wird, soll dann die Gruppe mit den acht Kindern im Sportraum des Kindergartens am Nachmittag betreut werden.

Kostenschätzung

Der Gemeinderat beauftragte jetzt den Architekten Christian Küster damit, alles zu prüfen, was beim Umbau der Schule anfallen würde, vom barrierefreien Zugang über WC- und Sanitäranlagen bis zu energetischen Fragen. Der Architekt soll dann eine Kostenschätzung vorlegen