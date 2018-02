Gemeinderat Sommerach in Kürze

Neben der geplanten Errichtung einer „Kalt-Wärmeversorgung“ für das Baugebiet „Südlich der Volkacher Straße 3“ und der Anerkennung der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätte St. Valentin (wir berichteten) beschäftigte sich der Gemeinderat Sommerach mit weiteren Themen.

Wie Bürgermeister Elmar Henke berichtete, muss am Rückhaltebecken südlich der Maschinenhallenanlage eine Wassermulde angelegt werden. Für die erforderlichen Arbeiten wurden mehrere Angebote eingeholt. Nach deren Überprüfung erhielt die Kitzinger Firma LZR Lenz-Ziegler Reifenscheid GmbH den Zuschlag mit einer Angebotssumme von 14 000 Euro.

Baumpflegearbeiten müssen durchgeführt werden

Des Weiteren ging es um die Vergabe von Baumpflegearbeiten, die in den nächsten Wochen an cirka 200 Obstbäumen auf öffentlichen Grünflächen durchzuführen sind. Im Wesentlichen, so Henke, gehe es um das Gehölz in der Mainschleifenallee, entlang der Volkacher Straße, in der Flurlage Am Rothenbühl/Engelsberg sowie Am Spessart. Den Zuschlag zum Angebotspreis von 7890 Euro erhielt die Ochsenfurter Firma Lindner, die die Pflegearbeiten bereits wiederholt durchgeführt hat.

Die Erschließung des Baugebietes „Südlich der Volkacher Straße 3“ (Kanalisation und Wasserversorgung) erfolgt an drei Punkten im Straßenbereich der Kreis-, Franken- und Schwarzacher Straße. Daher ist mit dem Landkreis Kitzingen als Straßenbaulastträger ein Straßenbenutzungsvertrag abzuschließen, teilte der Bürgermeister mit. Falls Altlasten zu Tage kommen, wird die Verwaltung beim Landratsamt zwecks Kostenteilung einen entsprechenden Antrag stellen.

Die Feuerwehr Sommerach wurde mit neuen Ausrüstungsgegenständen und Ersatzteilen im Wert von rund 11 000 Euro ausgestattet. Unter anderem wurden Atemschutzgeräte nebst Zubehör angeschafft, informierte der Gemeindechef.