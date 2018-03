Gemeinderat: Hunde-DNA soll Übeltäter entlarven

Es klingt wie aus einem Film, doch die Gemeinde Rödelsee meint es mit ihren Plänen durchaus ernst: Mithilfe der DNA von Hunden soll den Übeltätern auf die Schliche gekommen werden, die das Gemeindegebiet verschmutzen. Funktionieren würde das aber nur mit einer Datenbank, in der die in der Gemeinde angemeldeten 154 Hunde registriert sind – was, wie Bürgermeister Burkhard Klein in der Sitzung des Gemeinderats einräumte, derzeit noch auf Freiwilligkeit beruhen würde

Rechtliche Grundlagen müssten erst noch geschaffen werden. Hierfür soll beim Gemeindetag nachgefragt werden. Eine Firma, die die DNA von Hunden bestimmt, hat Klein schon gefunden. Sie heißt „Mistkäfer“ und ist auf diesem Sektor bereits tätig.

Kein Tempolimit am Kindergarten

Zur Verkehrssicherheit an der Ecke Schwanleite/Mönchshöflein soll nun doch ein Verkehrsspiegel aufgestellt werden, da eine Einbahnstraßenregelung verworfen wurde. Zudem soll Tempo 30 gelten. Im Bereich von Schule und Kindergarten sei jedoch Tempo 30 nicht möglich. Hier werde aber geprüft, ob Geschwindigkeitsmesstafeln installiert werden können. Beim Radweg am Gewerbegebiet in Fröhstockheim sollen statt Pollern Metallbügel montiert werden, die Radfahrer zum Absteigen zwingen. Die Stelle sei nämlich schwer einsehbar, dennoch würden Radfahrer durchfahren, berichtete Bürgermeister Burkhard Klein dem Gemeinderat. Auch das Thema „Überwachung des ruhenden Verkehrs“ in Rödelsee werde weiter verfolgt.

Außerdem informierte Bürgermeister Klein den Gemeinderat, dass die Luftmessungen in der Schule abgeschlossen worden seien. Mit einem Ergebnis sei in 14 Tagen zu rechnen. De Weiteren sei offiziell der Antrag gestellt worden, Fairtrade-Gemeinde zu werden. Für die Sanierung der Evangelischen Kirche sei die zweite Zuschussrate abgerufen worden. Damit habe die Gemeinde die Sanierung mit insgesamt 41 000 Euro unterstützt.

Rund 9300 Euro habe die angekündigte Fällung von 23 Pappeln gekostet. Trotz des Wetters habe der Bauhof bei den anstehenden Grünpflegemaßnahmen Großes geleistet, lobte der Bürgermeister. Er sicherte zudem zu, dass die noch stehenden Christbäume auch bald entfernt werden.

Doch keine Container in Fröhstockheim?

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen am Regenüberlaufbecken bei Fröhstockheim sollte eine Containerlösung als künftiges Lagergebäude dienen. Hier gibt es nun eine andere Möglichkeit, mit vergleichbaren Kosten ein Gebäude zu errichten. 23 000 Euro zuzüglich Steuer soll dieses kosten. Untergrund und Anschlüsse müssten von der Gemeinde vorbereitet werden. Ebenfalls soll ein Anschluss an das Fernwasser erfolgen.

In den nächsten Jahren werden in der Gemeinde Rödelsee Gehwege saniert. 30 000 Euro stehen pro Jahr zur Verfügung. Saniert werden folgende Gehsteige: Alte Iphöfer Straße/Dorfgraben, Gewerbegebiet Fröhstockheim, Mönchshöflein, Rothweg und Schulstraße/Wiesenbronner Straße.

Keine Zuschüsse für das Löschfahrzeug?

Die Gemeine Rödelsee möchte für die Rödelseer Feuerwehr eigentlich ein neues Fahrzeug, ein HLF 20 anschaffen. Dafür gibt die Regierung von Unterfranken aber keine Zustimmung. Gefördert wird nur ein HLF 10. Deshalb soll es nun ein „HLF 10+X“ werden. Gemeinderat und Kommandant Volker Heß erläuterte, dass man ein HLF 10 konfigurieren könnte, das mehr Gewicht hat. Denn bei den normalen Fahrzeugen mit 14 Tonnen sei Zusatzausrüstung neben der Normausrüstung kaum möglich. Sinnvoll sei aber zum Beispiel eine Seilwinde und mehr Wasser, gerade mit Blick auf den Schwanberg und Aussiedlerhöfe. Heß hofft, dass die Regierung, mit der nun Gespräche geführt werden sollen, zustimmt.

Aus der Sitzung des Touristikrates gab Bürgermeister Klein bekannt, dass die neuen Hinweisschilder an den Ortseingängen bald aufgestellt werden sollen. Ebenso ist an eine Beschilderung der Parkplätze gedacht.