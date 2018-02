Gemeindehaushalt: Rücklagen fast aufgebraucht

Nicht so gewaltig wie im vergangenen Jahr (5,38 Millionen Euro) ist der diesjährige Kleinlangheimer Haushalt, der bei 4,839 Millionen Euro liegt. Er wurde samt Satzung in der Gemeinderatssitzung einstimmig und ohne Diskussionen verabschiedet, da er schon in der Januarsitzung vorberaten worden war. Auf den Verwaltungsetat entfallen diesmal 2 916 678 und auf den Vermögenshaushalt 1 923 156 Euro (Vorjahr: 2 516 161).

Viel Arbeit und große Projekte

„Es liegt wieder viel Arbeit vor uns und es geht 2018 vor allem darum, große Projekte fertig zu stellen, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind“, sagte Bürgermeisterin Gerlinde Stier. So seien in der Bahnhofstraße und Am Castellbach noch Arbeiten für Kanal, Wasserleitung, Straßen- und Gehwegbau sowie die Grünordnung zu erledigen, wofür 728 000 Euro angesetzt sind.

Der zweite „große Brocken“ ist die Erweiterung des Kindergartens, für die rund 400 000 Euro veranschlagt sind. Maßnahmen der Dorferneuerung in Atzhausen und Haidt schlagen mit rund 163 000 Euro zu Buche. Für den Flächenerwerb für das Baugebiet Am Graben und den Erwerb unbebauter Grundstücke sind 155 000 Euro angesetzt.

Wichtigste Einnahmequellen sind die Einkommenssteuer (755 725 Euro), die Schlüsselzuweisungen (729 56), die Gewerbesteuer (180 000), die Grundsteuer B (114 000), der Einkommenssteuerersatz (55 685), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (30 000) und die Grundsteuer A (26 000). Dass davon nicht allzu viel übrig bleibt, sorgen die Kreisumlage (629 000), die VG-Umlage (201 000), die Schulverbandsumlagen (178 500), die Gewerbesteuerumlage (40 000) oder die Betriebskosten für den Kindergarten (230 000). Unterm Strich bleibt aus dem Verwaltungshaushalt ein Überschuss von rund 350 000 Euro, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Rund 1,1 Millionen Euro als Darlehen

Das reicht aber nicht aus, um die hohen Investitionen zu finanzieren. „Unsere Rücklagen sind nahezu aufgebraucht. Wir müssen etwa 1,1 Millionen Euro als Darlehen aufnehmen, da die Zuschüsse für die Erweiterung des Kindergartens und die Dorferneuerung erst 2019 eintreffen“, sagte die Bürgermeisterin. Die Verschuldung der Gemeinde dürfte sich damit von derzeit 72 Euro pro Kopf auf etwa 500 Euro höhen. „Aber das ist noch überschaubar“, stellte Stier fest. Im Landesdurchschnitt liege die Verschuldung bei 600 Euro.

VG-Kämmerin Antje Teutschbein bezeichnete die Finanzsituation als „sehr angespannt“. Es stünden jedoch Maßnahmen an, die erledigt werden müssten. Da die Zinsen aber derzeit noch sehr niedrig seien, könne auch ein solches Darlehen im Laufe der Jahre abgebaut werden. Teutschbein machte auch gleich mit einigen Angeboten verschiedener Banken bekannt, die alle zwischen ein und zwei Prozent Zinsen lagen. Die Entscheidung für die Kreditaufnahme fiel im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.