Gemeindegärten: Es sind noch Plätze frei

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Rödelsee trafen sich Ratsmitglieder an den Gemeindegärten am Mühlbach, da es in Trockenperioden Probleme mit der Wasserversorgung gab.

Die Gemeinde hält für Bürger insgesamt 24 Parzellen vor, teilweise sind sie zusammengelegt. Aus Drainagen werden Zisternen gespeist, deren jeweiliger Überlauf der nächsten zugute kommt, bis nicht genutztes Wasser in den Bach abläuft.

Bürgermeister Burkhard Klein beklagte bei der Ortseinsicht, dass die Gärten unterschiedlich gepflegt sind. Überwiegend altersbedingt stünden etwa zehn der Parzellen derzeit zur Disposition. Nach Rücksprache mit dem Gemeinderat bleibt die Vergabe der Gärten an Auswärtige ausgeschlossen. Der Pachtzins beträgt etwa zehn Euro je 100 Quadratmeter.

Gartennutzer Ulrich Heß erklärte, die Zisterne führe im Sommer zwar Wasser, es sei aber zu wenig zum Gießen. Die Gemeinde will nun die Leitungen überprüfen, da ausreichend Wasser vorhanden sein müsste, das wegen verstopfter Rohre aber möglicherweise nicht bei den Zisternen ankommt. Nachdem es an der in der Reihe letzten Zisterne nach Starkregen zu einem Überlauf kam, soll auch das in den Bach ablaufende Rohr geprüft werden. In der Sitzung im Rathaus forderte später Walter Fuhrmann, dass der an einer Zisterne festgestellte ungesicherte Zugang zur Vermeidung von Unfällen unverzüglich mit einem Geländer versehen und ordnungsgemäß verschlossen wird. Derzeit gleiche die Anlage einer Fallgrube.

Eine weitere Ortseinsicht an der Adresse Am Buck ergab, dass auf Privatgrund verlaufende Wasseranschlüsse verlegt und anschließend der Gehsteig einschließlich vorhandener Absenkungen instandgesetzt wird. Außerdem soll für die Gehsteige im Ort ein Instandsetzungsplan erstellt werden, der dann abgearbeitet wird.

Schäden an Straßendecken im Ort will Klein erst dann angehen, wenn sich die Gemeinde günstig am Deckenbauprogramm des Landkreises beteiligen kann. Weitere Deckeninstandsetzungen sollen aus Kostengründen erst erfolgen, wenn ein verkehrsgefährdender Zustand erreicht ist.

Weitere Themen im Gemeinderat Rödelsee:

• Die Gemeinde hat dem TSV Rödelsee 1820 Euro als Übungsleiterzuschuss ausbezahlt.

• Für die Beseitigung von belastetem Bodenmaterial auf dem Anwesen Am Schloßberg 23a muss die Gemeinde Untersuchungskosten in Höhe von 841 Euro übernehmen. Bürgermeister Klein erwartet durch Aushub und Entsorgung Gesamtkosten um 10 000 Euro.

• In das Feuerwehrhaus in Fröhstockheim wird eine Abgasabsauganlage eingebaut. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an das Unternehmen Lewesh aus Lutherstadt Wittenberg zum Gebotspreis von 9439 Euro.