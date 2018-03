Gemeinde will eigenen Weinberg

Die Gemeinde Abtswind will wieder einen Gemeinde-Weinberg anpflanzen und dann vielleicht in einigen Jahren einen eigenen Wein herstellen.

In der Sitzung des Gemeinderats gab Bürgermeister Jürgen Schulz bekannt, dass die Kommune Anfang Mai eine Fläche, die in ihrem Besitz ist, wieder mit Weinstöcken bestücken will. Der dazu erforderliche Draht und die Stickel wurden nun für 4186 Euro gekauft, die Pflanzen sollen in Kürze folgen.

Um die Pflege und die anfallenden Arbeiten wollen sich Bürgermeister Schulz, die Räte, sowie die Gemeindearbeiter kümmern. „Da muss jeder mal mit anpacken, das organisieren wir schon“, sagte das Ortsoberhaupt. Ein gemeindlicher Weinberg hat in Abtswind Tradition. Sie besitzt eine Fläche in der Weinbergslage Abtswinder Schild.

Bis vor einigen Jahren wurde diese auch von der Kommune bebaut, später an einen Winzer verpachtet. Im Lauf der Jahre waren viele Weinstöcke kaputt gegangen, zudem hatte der Weinberg noch die alten, recht schmalen Zeilen. Zuletzt wurde kein Pächter mehr gefunden, also entschlossen sich die Räte, den Weinberg wieder selbst zu betreuen. Das Grundstück umfasst etwa 2000 Quadratmeter. Es wurde zuletzt gerodet und soll nun neu bepflanzt werden. Rund 1000 Rebstöcke sollen ab Mai dann wieder sprießen.

Eines Tages könne die Gemeinde dann bei offiziellen Anlässen ihren eigenen Wein ausschenken, das habe doch auch etwas, blickte Bürgermeister Schulz voraus. Termin für das Anpflanzen wird voraussichtlich der Freitag, 4. Mai sein.