Gemeinde will Bauplätze in Hüttenheim

„Wir müssen uns über gewisse Dinge unterhalten, was künftige Investitionen betrifft“, sagte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bei der ersten Vorberatung zum Gemeindehaushalt 2018 in der Gemeinderatssitzung in Willanzheim. So gebe es Handlungsbedarf bei Bauplätzen in Hüttenheim, wo die Gemeinde nur noch einen Bauplatz in ihrem Besitz habe.

Reifenscheid-Eckert gab zu bedenken, dass es nur noch bis zum Jahr 2020 die Möglichkeit von vereinfachten Bebauungsplanverfahren gebe, weshalb die Gemeinde handeln solle. In Hüttenheim biete sich im Anschluss an das Baugebiet Sommerried ein kleineres Areal zur Bebauung an. Dort könnten zehn neue Bauplätze entstehen. Die Bürgermeisterin regte an, für die Haushalte 2018 und 2019 Planungskosten in die Haushalte einzustellen. Auch für die Kindergärten Hüttenheim und Willanzheim seien im den kommenden Jahren Investitionen vorgesehen.

Gehwege neu pflastern

Während der Hüttenheimer Kindergarten nach dem Umzug der Schule in das leer stehende Schulhaus umziehen soll, ist in Willanzheim von umfangreichen Renovierungsarbeiten die Rede. Geld plant die Gemeinde auch für die Neupflasterung einiger Gehweg-Abschnitte in Hüttenheim zur Verfügung zu stellen. Natürlich wird der Schulhausumbau den kommenden Etat prägen, was die Sitzung mit ersten Auftragsvergaben offenbarte.

Die Willanzheimer warten noch auf die vorzeitige Baufreigabe für den Umbau der Willanzheimer Schule. Die Ratsrunde beschloss jetzt, die ersten Gewerke zu vergeben, sobald die Baufreigabe vorliegt. Das wirtschaftlichste Angebot gab die Kitzinger Firma Rank-Bau für die Rohbauarbeiten mit 646 713 Euro ab. Bei den Zimmererarbeiten lag das günstigste Angebot bei der Summe von 85 200 Euro von der Zimmerei Hartmann aus Nenzenheim vor. Die Gerüstbauarbeiten soll die Würzburger Firma Rückel für 14 670 Euro übernehmen.

Bocksbeutelexpress bleibt bestehen

Die Bürgermeisterin erläuterte die aktuelle Entwicklung für den sogenannten Bocksbeutelexpress. Vergangenes Jahr war dieser mit dem neu eingerichteten Kirchenburgexpress (von Iphofen nach Uffenheim) verschmolzen worden. Jetzt stellte sich heraus, dass die eine Linie von Markt Bibart nach Uffenheim kaum angenommen wurde, weshalb die Linie gerade für die in Mittelfranken liegenden Kommunen finanziell schwer tragbar würde.

Jetzt einigten sich sieben Kommunen aus dem Kitzinger Landkreis und die Weinparadiesgemeinden auf eine Kostenteilung, weil der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) die Linie sehr gut bewirbt. Solche Freizeitlinien fahren an Samstagen und Sonntagen täglich drei Schleifen im Zeitraum von Mai bis Ende Oktober.

Bürgerbus soll eingestellt werden

Die Gemeinde hatte in diesem Jahr einen sogenannten Bürgerbus eingerichtet. Da pro Monat meist nur rund zehn Erwachsene den Bürgerbus genutzt haben, tendierte vor allem Bernhard Käppner dazu, den Bus einzustellen, da die Resonanz in den Wintermonaten noch dünner war. Zudem waren in der Vergangenheit Kinder von Asylbewerber von Markt Herrnsheim nach Willanzheim in den Kindergarten gefahren worden.

Auch dieser Bedarf ist nicht mehr gegeben weil die dezentrale Unterkunft in Markt Herrnsheim geschlossen wurde.

Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte über die kürzliche Schulverbandsversammlung. Die Gemeinde und Schulleiterin Susann Hillgärtner sind sich einig, dass die Konzepte der Schule und der aufzubauenden Mittagsbetreuung aufeinander abgestimmt sein sollen.