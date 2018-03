Gemeinde plant 30 neue Bauplätze

Das Baugebiet „Schlossgrund“ ist seiner Verwirklichung einen entscheidenden Schritt näher gekommen: Mit dem angrenzenden Weingut Weltner konnte sich die Gemeinde Rödelsee auf eine Lösung verständigen, denn laut Bürgermeister Burkhard Klein ist „der Schutz des Weinbaubetriebes für uns elementar“. Jetzt wird das Areal inklusive Weingut als Dorfgebiet geplant.

Derzeit noch eine „Butterbrotpapierplanung“

Ende Februar hatte dazu nochmals ein Abstimmungsgespräch im Landratsamt stattgefunden, dessen Ergebnis die Dorfgebietsvariante war. Derzeit sei das Ganze noch eine „Butterbrotpapierplanung“, sagte Klein in der Sitzung des Gemeinderats. Im „Schlossgrund“ soll kein reines Wohngebiet entstehen, weswegen auch der Flächennutzungsplan entsprechend geändert wird. Mit in dieses Vorhaben einbezogen wird auch eine Änderung bei der Erweiterung der Gewerbefläche im Bereich „Gries“ in Fröhstockheim.

Im „Schlossgrund“ sind laut Klein nun bestimmte Betriebe zu dulden. Möglich seien zum Beispiel Beherbergungsbetriebe. Ausgeschlossen würden dagegen Betriebe mit intensiver Tierhaltung, Schankwirtschaften oder Vergnügungsbetriebe. Es werde klare Definitionen geben, kündigte der Bürgermeister an.

30 Baugrundstücke geplant

Rund 30 Baugrundstücke sollen im „Schlossgrund“ entstehen. Drei Anfragen für eine „gemischte Nutzung“ gebe es bereits. Möglicherweise könne man auf eine Lärmschutzwand verzichten, meinte Klein. Das würde auch Paul Weltner vom Weinbaubetrieb begrüßen – sofern es möglich ist. Falls nicht, müsse er sie zum Schutz seines Betriebes einfordern.

Im Juli oder August könne, wenn alles gut laufe, mit der Erschließung begonnen werden, meinte Klein. Gebaut werden könnte dann, so die Einschätzung des Bürgermeisters, im Frühjahr des nächsten Jahres.