Gemeinde investiert vier Millionen Euro

4,2 Millionen Euro wird der Markt Schwarzach 2018 in Hochbaumaßnahmen investieren. Die größten Projekte sind die Erweiterung des Kindergartens in Münsterschwarzach, der Neubau der dortigen Fußgängerbrücke sowie die Planungen für die Generalsanierung der Grundschule Schwarzacher Becken. In der Jahresschlusssitzung blickte Bürgermeister Volker Schmitt mit Zuversicht in die Zukunft. „Wir haben für das nächste Jahr wichtige Weichen gestellt“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Der Schuldenstand der Gemeinde ist mit 1,1 Millionen Euro sehr niedrig. Das sind aktuell 319 Euro Verbindlichkeiten pro Einwohner. Durch die hohen Ausgaben im kommenden Jahr wird auch die Pro-Kopf-Verschuldung ansteigen. Die Investitionen machen Schmitt allerdings kein Kopfzerbrechen, denn „unsere Standortqualitäten haben sich weiter verbessert und für wichtige Standortfaktoren wie Kinderbetreuung und Schulen wurden die Weichen gestellt“. Der Ortschef kann 2018 auf etwa zwei Millionen Euro Einnahmen aus der Einkommensteuer und 800 000 Euro aus der Gewerbesteuer bauen. Außerdem sind fast drei Millionen Euro an Rücklagen vorhanden. Schmitt lobte das konstruktive Miteinander im Gemeinderat mit sachlichen Diskussionen und einem kollegialen Umgangston. „Ich habe das Gefühl, dass alle gerne zu den Sitzungen kommen“, meinte der Bürgermeister und wurde quer durch alle Fraktionen bestätigt. „Auf dem Geschaffenen lässt sich gut aufbauen“, sagte Thomas Weckert für die CSU und die Klosterliste. Er dankte Bürgermeister Schmitt und den Ratsmitgliedern für das gute Miteinander, wie auch Hartmut Ratz. Der Sprecher der FCW lobte das „harmonische Miteinander“ im Gremium auch bei kontroversen Debatten. Ein dickes Lob erhielten die Mitarbeiter von Verwaltung, Bauhof und Kläranlage von allen Sprechern.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• Zugestimmt wurde einer einmaligen Verlängerung der Plangenehmigung für den Sand- und Kiesabbau Schwarzenau-Nord mit Rekultivierung durch die Firma LZR. Einhellig sprach sich das Gremium gegen die Schaffung zusätzlicher Wasserflächen von 6000 Quadratmeter aus, ebenso gegen die Verwendung der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen für den Naturschutz. Notwendige Ausgleichsflächen muss LZR anderweitig nachzuweisen.

• Im neuen Jahr stehen die Kanalsanierungen in Gerlachshausen an. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für die „Inliner“-Sanierungen zum Angebotspreis von 136 000 an die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Röthenbach/Pegnitz. Das Unternehmen liegt mit seinem Angebotspreis 40 000 Euro unter der Kalkulation des Planungsbüros.

• Nachdem 2017 keine innerörtlichen Straßen instandgesetzt wurden, investiert die Gemeinde im nächsten Jahr vor allem in Straßen- und Gehwegverbesserungen in Stadtschwarzach. Saniert wird nach einer Prioritätenliste für 80 000 Euro.