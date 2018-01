Gelungener Einstieg in das Jubiläumsjahr

„Wir haben uns super präsentiert“, sagte Bürgermeister Guido Braun im Rückblick auf die beiden Auftaktveranstaltungen im Zuge der 1100-Jahr-Feierlichkeiten. Sowohl in der Silvesternacht als auch beim Neujahrskonzert konnte man im Gemeindezentrum zahlreiche Gäste begrüßen. Sein Dank galt insbesondere dem Sprecher des Nordheimer Touristikrates Dietmar Rohmfeld.

Weitere Punkte im Nordheimer Gemeinderat:

• Der Sieb- und Pressrechen in der Nordheimer Kläranlage muss dringend generalüberholt werden. Die Echinger Herstellerfirma R. Bischof erhielt den Auftrag. Sie wird die Arbeiten zum Angebotspreis von 6060 Euro durchführen.

• Die Wasserabgabesatzung enthält laut Bürgermeister Guido Braun Fälligkeitsregelungen, die nicht den Gegebenheiten entsprechen und deshalb angepasst werden müssen. Die Abrechnung, Fälligkeit und Vorauszahlung wurde bei der Änderung der Wasserabgabesatzung zum 1. Januar 2018 neu definiert.

• Im Nordheimer Rathaus wird eine neue Telefonanlage installiert. Die Firma Kestler aus Volkach erhielt den Auftrag zum Angebotspreis von 2080 Euro.

• Bernd Sauer stellte die Überlegung in den Raum, am Häckselplatz eine Kamera zu installieren. Am besagten Ort werden nach wie vor unkorrekte Ablagerungen getätigt. Seitens der Gemeinde will man nun prüfen, wie teuer ein Überwachungsgerät ist.

• Bürgermeister Braun wies auf den Flurgang an diesem Samstag, 20. Januar, mit den Siebenern hin. Die Veranstaltung, die die Teilnehmer elf Kilometer durch die Nordheimer Flur führt, wurde im Zuge der 1100- Jahr Feier der Gemeinde Nordheim organisiert. Start ist um 10 Uhr am Rathaus.