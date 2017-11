Gelungene Sanierung des Friedhofs Segnitz

Neue Friedwiese wurde eingeweiht

Segnitz (res) Am vergangenen Sonntag feierte die evangelische Gemeinde nach zwei Jahren der Planung und eineinhalb Jahren Bauzeit den Abschluss der Sanierung ihres denkmalgeschützten Friedhofs. Neben geladenen Gästen nahmen zahlreiche Bürger an dem Festakt teil. Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier durch ein Ensemble junger Bläser aus Frickenhausen.

In seiner Erläuterung der Arbeiten zog Architekt Meyer-Erlach einen großen Bogen von der Errichtung des Friedhofs 1607 mit seinen charakteristischen Arkaden und dem stattlichen Portal. Gebälk und Deckung der Arkaden fachgerecht und doch mit überschaubarem finanziellen Aufwand zu restaurieren sei mit der Firma Juks gut gelungen. Weiterhin wurden die Umfassungsmauern, die durch Efeubewuchs sehr marode geworden waren, neu aufgebaut und mit einem Glattstrich versehen; dies wurde von Firma Koch aus Erlach ausgeführt, habe aber viel Arbeitszeit beansprucht. Beim Bahrhäuschen musste der Dachstuhl komplett erneuert werden, was sich erst im Lauf der Arbeiten herausstellte. Die Bausumme betrug etwa 120 000 Euro. Viele unterstützende Arbeiten wurden von den Kirchenvorstehern und weiteren Segnitzer Bürgern in Eigenleistung erbracht.

Dekan Hanspeter Kern sprach die Glückwünsche des Dekanats aus und dankte der Gemeinde Segnitz, dass sie sich für den Erhalt ihres Friedhofs – eines der wenigen in kirchlicher Trägerschaft – so einsetze. Ein Friedhof solle ja nicht nur würdige Begräbnisstätte, sondern ein einladender Ort der Begegnung und der Zwiesprache sein, an dem Lebende ihren Verstorbenen und Gott nahe sein können.

Größter Geldgeber der Baumaßnahme war das Amt für Ländliche Entwicklung, das die Sanierung im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms unterstützte. Hubert Schrauth vom Amt sprach den Segnitzer Bürgern und der Teilnehmergemeinschaft seine Anerkennung aus für das Engagement und den Gemeinschaftssinn, den er in Segnitz erlebe.

Bürgermeisterin Marlene Bauer freute sich mit der Kirchengemeinde über den erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahme, der ersten unter den vielen Bauprojekten, die derzeit im Segnitz im Gang seien. Die Gemeinschaftsaktion zur Pflege des Friedhofs vor zwei Wochen zeige, dass die Bürger zusammenstehen, um Segnitz als lebenswerten Ort für alle Generationen zu erhalten und zu gestalten.

Im Zug der Sanierung wurde eine Friedwiese angelegt. Damit kommt der Friedhofsträger dem Wunsch nach einer Bestattungsform für Urnen ohne Grabpflege entgegen. Architekt Meyer-Erlach erläuterte die Überlegungen, die zur jetzigen Gestaltung führten – ein Halbrund mit einem Rosenstock als Zentrum, der an der Wand der Friedhofshalle emporranken wird. Die Namen der auf der Friedwiese Bestatteten sollen auf einem Gedenkstein auf Messingtäfelchen angebracht werden. Mit Bibelwort und Gebet wurde darauf die Friedwiese ihrer Bestimmung übergeben. Pfarrer Matthias Wagner sprach allen Mitwirkenden der Friedhofsanierung, den institutionellen Geldgebern und den vielen privaten Spendern und Helfern seinen herzlichen Dank aus. Zurücklehnen kann sich die Kirchengemeinde jetzt allerdings nicht; es dränge die nächste Aufgabe, die gärtnerische Gestaltung des Friedhofs angesichts immer mehr leerstehender Gräber.

Im Anschluss lud das Museumscafe-Team zum Kaffee ein. Dies wurde von den Gästen gerne angenommen. Der Erlös des Museumscafes von 500 Euro wurde für den Erhalt des Friedhofs gespendet.