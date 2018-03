Geldschwemme für Kommunen und Landkreis

Solche Botschaften hören die Bürgermeister im Landkreis Kitzingen gern: Der Landkreis senkt die Kreisumlage von 41,5 auf 40 Prozent und will sie bis 2021 auf diesem niedrigen Niveau halten. Dennoch nimmt die Kreisverwaltung mehr Geld ein – eine Folge der anhaltend guten Konjunktur und somit sprudelnder Gewerbesteuerzahlungen.

Erster Entwurf des neuen Kämmerers

Landrätin Tamara Bischof und ihr Kämmerer Toni Orth stellten den Bürgermeistern am Mittwoch ihren Haushaltsentwurf für 2018 vor – der erste unter Orths Regie. Und der freute sich mit seiner Chefin, viele schwarze Zahlen präsentieren zu können. Die hatte zuvor schon der Gastgeber der Versammlung, Vorstandsmitglied Jens Rauch, für den Geschäftsbereich der Sparkasse Mainfranken Würzburg konstatiert: „Der unterfränkischen Region geht es hervorragend.“

Bischof sprach für den Landkreis von einer „sehr gut geordneten Finanzsituation – eine Steuerkraft, die wir noch nie hatten“. Zur Verdeutlichung nannte die Landrätin beispielhaft Zahlen: 2001 nahmen die Kommunen 24,6 Millionen Euro Gewerbesteuer ein, 2017 rund 62,5 Millionen. Dazwischen lagen auch schwierige Jahre. In der ersten Dekade des Jahrtausends habe der Landkreis seine Schulen nur mit Hilfe von Krediten sanieren können und seine Verschuldung damit über den bayernweiten Durchschnitt geschraubt.

Doch diese Spirale ist nun nach unten gedreht worden. Trotz weiterer Investitionen wird der Schuldenstand deutlich abgebaut. Bis Ende 2018 will der Landkreis ihn um 2,27 Millionen Euro auf 13,7 Millionen senken sowie gleichzeitig seine Rücklagen um eine Million erhöhen.

11,8 Millionen Euro für Investitionen und Schuldendienst

Orth stellte die Pfeiler seines Haushaltsentwurfs vor: Er umfasst ein Volumen von 95,6 Millionen Euro (2017: 95,8 Millionen). Der Verwaltungshaushalt, der den laufenden Betrieb abdeckt, umfasst 83,8 Millionen Euro (83,6). Für Investitionen und Schuldendienst stehen im Vermögenshaushalt 11,8 Millionen Euro (12,2) zur Verfügung.

Haupteinnahmequelle des Landkreises bleibt die Kreisumlage, die die Kommunen an die Zentralverwaltung abführen müssen. Sie ist mit knapp 39 Millionen Euro veranschlagt (37,6). Die wesentlichen Ausgaben: Deutlich mehr Geld als im Vorjahr fließt an den Bezirk, der 17,3 Millionen Euro (16,6) erhält, ans Personal mit 15,5 Millionen Euro (14,9), in die Jugendhilfe mit 5,9 Millionen Euro (5,4) und in den ÖPNV mit 1,5 Millionen Euro (1,1).

Im Ausblick kündigte Landrätin Bischof zwei Investitionsschwergewichte für die nächsten Jahre an.

Geld für Klinik-Bau und Berufsschulsanierung

Die Klinik, die sich seit ihrem Neubau 1984 selbst getragen und immer positive Ergebnisse produziert habe, müsse „90 plus x Millionen“ investieren, was aus den Rücklagen nicht möglich sei. Und die beiden Berufsschul-Standorte in Kitzingen und Ochsenfurt müssten für zehn Millionen Euro saniert werden.

Bei all diesen Aufgaben hilft, dass ein Ende der guten Konjunktur nicht in Sicht ist.