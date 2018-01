Geldbörse gestohlen

Eine 66-jährige Rentnerin kaufte am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt Am Dreistock in Kitzingen ein. Dabei, so die Polizei, hatte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen. Während eines unbeobachteten Augenblicks stahl ein unbekannter Täter ihre dunkelblaue Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweispapieren aus der Handtasche. Die Frau beziffert ihren Schaden auf 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.