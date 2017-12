KITZINGEN vor 59 Minuten

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Eine 43-Jährige hielt sich am späten Dienstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf. Ihre Handtasche hatte sie um die Schulter hängen. Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre schwarze Geldbörse mit 600 Euro Bargeld aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Ob sich der Diebstahl im Einkaufsmarkt zugetragen hatte, konnte nicht geklärt werden. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.