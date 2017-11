KITZINGEN vor 34 Minuten

Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

(-tl) Einer 31-jährigen Kundin wurde am Montagmorgen während ihres Einkaufes im ALDI-Markt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen eine Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte laut Polizeibericht ihren Korb im Einkaufswagen abgestellt. Während des halbstündigen Einkaufes wurde ihr zwischen 8 und 8.30 Uhr die Geldbörse entwendet. Neben Geld befanden sich zudem noch Führerschein, Personalausweis und Versicherungskarten darin.