Geld für Storchennest und Schachclub

Foto: Foto: Leon Schauth

(lke) Über Spenden der Sparkasse Mainfranken freuten sich Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel sowie der Jugendleiter des SC Prichsenstadt, Werner Klüber. Ernst Nickel erhielt für die Pflege des bekannten Storchennestes in Geiselwind einen Zuschuss von 600 Euro. Somit kann das Nest während der Überwinterung der Störche in Spanien wieder hergerichtet und sauber gemacht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Vier Jugendliche des Schachclubs Prichsenstadt haben sich für die unterfränkischen Schach-Meisterschaften in Hoppach im Spessart qualifiziert. Mit dem Zuschuss könne ein Großteil der Übernachtungskosten finanziert werden.