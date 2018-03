Gelbwurst für die Kleinen

Ein Stück Gelbwurst für Kinder beim Metzger: Das hat in Bayern Tradition. Bei der Prichsenstädter Metzgerei Bausewein wird die hochgehalten. Deshalb hat der Betrieb an einer Aktion des Radiosenders Antenne Bayern teilgenommen. Bei der wird im großen Gelbwurst-Atlas gezeigt, wo in Bayern es noch einen kostenlosen Leckerbissen für die Junioren gibt. Die Kinder vom Kindergarten Schreibersgasse haben das nun getestet. Weil die Wurst besonders viel Kalzium enthält und das gut für die Zähne ist, steht Zahnarzt Dr. Rainer Müller (Zweiter von rechts) hinter der Aktion. Die wird von Oberbürgermeister Siegfried Müller (Zweiter von links) ebenso unterstützt wie von Ex-Hofrat Walter Vierrether (rechts). Beim Testessen dabei war Heike Jutzi vom Kindergarten. Aus dem Landkreis sind im Gelbwurst-Atlas außerdem die Metzgereien Frickel (Kitzingen), Roppelt (Prichsenstadt), Deininger (Markt Einersheim), Uhl (Albertshofen) und die Klostermetzgerei (Münsterschwarzach).