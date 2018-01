Geisterfahrer auf A3 bei Rüdenhausen: Drei Verletzte

Ein Falschfahrer hat in der Nacht zum Freitag an der Anschlussstelle Wiesentheid mit einem Auto auf der A3 zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 23.000 Euro.



Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten hatte ein 32 Jahre alter Autofahrer gegen Mitternacht am Autohof in Rüdenhausen getankt und wollte dann die Überführungsfahrt mit seinem Audi nach Kroatien fortsetzen. An der Anschlussstelle Wiesentheid benutzte er zwar die Auffahrt Richtung Nürnberg, fuhr aber gegen 01:20 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf. Nach etwa 300 Metern bemerkte er seinen Irrtum und versuchte zu wenden.



Ein in Richtung Nürnberg fahrender 52 Jahre alter Citroen-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen versuchte mit seinem Kompakt-Van noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge krachten mit der Front aufeinander. Dabei wurden sowohl der 52-Jährige, sein 53-jähriger Beifahrer als auch der Falschfahrer selbst schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung der Verletzten in mehreren Krankenwagen und der Bergung der Fahrzeuge sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Nürnberg komplett, was trotz der Nachtzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.





Fehlende Rettungsgasse erschwert die Bergung

Es war keine Rettungsgasse gebildet bzw. für die Fahrzeuge der Bergungsunternehmen offengehalten worden. Gegen 03:30 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen. Die Kolonne der stehenden Fahrzeuge war allerdings bis dahin schon etwa zehn Kilometer lang geworden.