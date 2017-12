Gehwege an der Staatsstraße

Bürgermeisterin Gerlinde Stier berichtete im Gemeinderat von einem Ortstermin mit dem Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf, VG-Geschäftstellenleiter Bernhard Hornig, Vertretern des staatlichen Bauamts Würzburg und des Gemeinderats in Atzhausen. Dabei sei man überein gekommen, dass in den kommenden zehn Jahren beim Ausbau der Staatsstraße Gehwegabschnitte in den Bereichen eingeplant werden, wo sie bisher fehlen.

Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit im Zuge der Dorferneuerung über die Bühne gehen, da auch Ausbaubeiträge der Anlieger zur Debatte stehen. Die für die Planungen notwendige Kooperationsvereinbarung mit dem staatlichen Bauamt wurde einstimmig getroffen.

Viel gearbeitet

„Wir haben große Feste gefeiert, aber auch viel gearbeitet“, meinte die Bürgermeisterin bei ihrem kurzen Jahresrückblick.

Sie erwähnte die umfangreiche Bachpflege, Arbeiten für den Festplatz, den Breitbandausbau mit großem Einsatz von Willi Köhler, den Kanalbau in der Bahnhofstraße mit Kosten von bisher rund einer Million Euro, den Bebauungsplan für das Baugebiet Am Graben samt Grundstückskäufen, die Planung für Kindergartenerweiterung, die Sanierungsarbeiten in der Kirchenburg und die Umgestaltungen in der Schule für Mittagsbetreuung und Essen.

Für kommende teure Aufgaben werde die Gemeinde nicht um eine Kreditaufnahme herum kommen, „denn die finanziellen Reserven sind aufgebraucht“. Die Gemeindechefin dankte für den großen Einsatz der Bauhofleute und für die gute Zusammenarbeit mit Schulverband, Kindergarten und Vereinen.

Stellvertretend für alle, die sich im Ehrenamt für die Gemeinde einsetzen, überreichte sie einen Blumentopf an Gemeinderätin Maria Wallrapp, die die Märkte organisiert. Den Dank des Rates und der Gemeinde an die Bürgermeisterin stattete deren Stellvertreter Dieter Zeller ab. „Sie ist als Motor oft im Dorf unterwegs und hat wesentlichen Anteil daran, dass sehr viele sich für das gemeinsame Ziel, dem Wohl der Dorfgemeinschaft, einsetzen“.

Geld für den Posaunenchor

Einstimmig befürwortet wurde der Zuschussantrag des Posaunenchors, da nach Worten der Bürgermeisterin das Ensemble nicht nur viele Gottesdienste mitgestaltet, sondern auch das Dorfleben bereichert. Der Chor bekommt wie bisher einen Betrag von 250 Euro.

Verlesen wurde ein Schreiben der Firma Strabag, die die Gründe für die Verlängerung der Bauzeit in der Bahnhofstraße nannte, vor allem aufgrund der Erschwernisse durch den Baugrund und nicht bekannter Leitungen.