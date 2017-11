Gehölzarbeiten am Mainufer

Weil Motorsägenlärm oftmals den Verdacht eines Baumfrevels auslöst, weist das Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt auf die beginnenden Gehölzpflegearbeiten am Main hin. Ab sofort bis Ende Februar 2018 werde am Ufer im Bereich von Kitzingen der Bewuchs beschnitten - zur Erhaltung und Verjüngung, aber auch zum Ufererhalt und aus Gründen der Verkehrssicherheit, wie es in einem Presseschreiben der Schifffahrtsbehörde heißt. Die Arbeiten seien nötig, um Bauwerke am Main vor umstürzenden Bäumen oder durch übermäßige Durchwurzelung zu gefährden. Vor allem an Schiffsliegeplätzen und Treppen werde der Bewuchs zurückgeschnitten. Morsche Äste würden dort entfernt, wo Unfallgefahren für Menschen oder den Verkehr drohten. Die Eingriffe dienen laut Presseschreiben des Wasser- und Schifffahrtsamts in den meisten Fällen der Natur. Der Baum- und Buschbestand werde verjüngt und die Artenvielfalt gefördert.