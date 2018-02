Geheimnis des Stadtpokals ist gelüftet

Pfarrer Jörg Zehelein und Bürgermeister René Schlehr hatten im Brünnauer Fasching Premiere. Erstmals standen beide in der Bütt und beide, geht es nach dem närrischen Publikum, hatten die Premiere erfolgreich bestanden. Wortgewand und schlitzohrige rissen sie das Publikum zu Beifallsstürmen hin.

Der Pfarrer berichtete, wie man die Kirchenkasse aufbessern und Leuten in schwierigen Situationen beistehen kann. Oftmals braucht der Seelsorger aber selber einen Seelsorger. Bürgermeister Schlehr berichtete, wie er sich die Zeit für zum Büttenreden freischaufelt. Prichsenstadt hat die kürzesten Stadtratssitzungszeiten. 30 Minuten ist Rekord, da bleibt Zeit für die Bütt.

Anna-Lena Seßler ließ als Ausländerbeauftragte wissen, dass die Prichsenstädter sauer auf die Holländer sind. Bei Ebbe hätten diese den Prieschtiern sandiges Gelände an der See zum Spargelanbau verkauft. Fanny Seßler und Kevin Jung kennen die nettesten Autofahrer. Geisterfahrer wären dies, da diese sehr entgegenkommend sind.

Internationale Stars

Antonia und Sebastian Bedenk mit einer Gymnastikdemonstration, das Ballett „Lords of Dance und das Ballett „Stockschwinger“ zeigten tänzerische Einlagen. Matthias Reuther als Fabian Raiffeisen ließ in einer Playback-Show internationale Stars auftreten. In Brünnau rätselt man, warum der von der Stadt gesponserte Stadtpokal derzeit so klein ausgefallen ist. Die Antwort: Großer Bürgermeister (Falkenstein) – großer Pokal. Kleiner Bürgermeister (Schlehr) – kleiner Pokal.

Programm bis Mitternacht

Das Brünner Geschehen glossierte Vereinsvorsitzender Fred Seßler als Bänkelsänger. Sketche in einem Café mit einer begriffsstutzigen Bedienung und in einer Kneipe am Männerstammtisch rundeten das bis Mitternacht dauernde Programm ab.

Die Mitwirkenden: Musik: Fred Seßler, Frank Seßler und Fred Göllner; Ballett Lords Dance: Elke Hess, Thomas Seßler, Johannes und Kevin Jung, Winfried Hein, Oliver Geißel, Matthias Reuther; Ballett Stockschwinger: Marcel Appold, Nico Jung, Johannes Dallner, Johannes Biegner, Christoph Schmidt, Nico Jung - Trainerin Tina Beuerlein.

Büttenreden und Sketche und Liedbeiträge: Pfarrer Jörg Zehelein, Bürgermeister René Schlehr, Johannes Jung, Matthias Reuther, Johannes Dallner, Noah und Winfried Hein, Fanny Seßler, Kevin Jung, Anna-Lena Seßler, Walter Seßler, Thomas Seßler, Oliver Geißel, Jürgen Engert, Michael Dallner, Elke Hess und Pia Ebert.