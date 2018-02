Geglückte Knochenmarkspende

Sie ist froh, dass sie heute in der Aula der Mittelschule in Iphofen steht und mit dem Popchor „ad libitum“ singen kann: Ina Häufglöckner hat mithilfe einer Stammzellenspende die lebensbedrohliche Blutkrankheit „Leukämie“ überwunden.

Jetzt freute sich Dr. Jürgen Kößler, Facharzt für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Uniklinikum Würzburg, dass er aus Ina Häufglöckners Händen einen Scheck in Höhe von 3222 Euro für die Arbeit von „Netzwerk Hoffnung, der Stammzellspender-Datei des Universitätsklinikums Würzburg, entgegennehmen durfte.

Wie Chorleiterin Angelika Dornberger erzählte, stammt das Geld zu einem Drittel vom Erlös des Herbstkonzerts in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen und zu einem Drittel aus dem Konzert beim Vorweihnachtsmarkt in Rödelsee. Auch die etwa 45 “ad libitum„-Sänger standen wie eine Eins hinter Ina Häufglöckner: angeleitet von einer britischen Mitsängerin hatten sie blechweise englisches “Fingerfood„ (kleine Speisen) wie Shortbread oder typisch englische Sandwiches hergestellt – beim Konzert fand alles hungrige Abnehmer und der Spendentopf erfuhr ein weiteres sattes Plus.

Anlässlich der Spendenübergabe an diesem Mittwoch sang der Chor auf die Melodie von „Streets of London“ einen ermutigenden Text, den Mitsängerin Angelika Sander eigens für Ines Häufglöckner geschriebenen hat.

Wie Dr. Jürgen Kößler berichtet, wurden im „Netzwerk Hoffnung“ in Würzburg seit 2007 etwa 27 000 Menschen vorwiegend aus dem nordbayerischen Raum als mögliche Knochenmark-Spender registriert. Deutschlandweit sind es etwa 7,5 Millionen, weltweit circa 32 Millionen Typisierungen. Alle Spender-Dateien sind miteinander vernetzt. Das ist deshalb wichtig, weil es sehr schwierig ist, einen geeigneten Spender zu finden: Die Wahrscheinlichkeit, zwei Menschen mit nahezu übereinstimmenden Zellmerkmalen zu finden, kann eins zu mehreren Millionen betragen, wie Kößler erklärte. Nur dann besteht die Chance, dass das Immunsystem des Patienten die lebensrettenden fremden Blutzellen nicht abstößt.

Sind diese in seinem Knochenmark angewachsen, können sie künftig die Blutbildung übernehmen, die Krankheit kann auf Dauer geheilt werden. Die Laborbestimmung der Zellmerkmale kostet etwa 40 bis 50 Euro und muss vollständig aus privaten Spendengeldern aufgebracht werden.