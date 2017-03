Gegenseitig bereichern und ergänzen

Nach jahrhundertelangen Auseinandersetzungen soll das Verhältnis zwischen katholischen und evangelischen Christen heute geprägt sein von einem geschwisterlichen Miteinander. Dies hoben Regionalbischöfin Gisela Bornowski und Bischof Friedhelm Hofmann am Sonntag bei einem ökumenischen Gottesdienst anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums in der evangelischen Stadtkirche hervor. Dabei baten die Gottesdienstteilnehmer auch um Vergebung für das, was Christen beider Konfessionen in den Glaubenskämpfen einander angetan haben.

Mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche gedachten die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden von Unterfranken des Reformationsjubiläums. Dass dieser in Kitzingen stattfand, hatte einen besonderen Grund: Wie der katholische Stadtpfarrer Gerhard Spöckl und sein evangelischer Amtskollege Dekan Hanspeter Kern ausführten, war die Stadt in besonderer Weise Schauplatz der Reformation. Schon bald nach Luthers Thesenanschlag habe sie sich dem reformatorischen Gedankengut zugewandt. 1524 sei die erste evangelische Predigt in der heutigen katholischen Stadtpfarrkirche St. Johannes gehalten worden.

Ebenso wie in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden wurden in Kitzingen heftige Glaubenskämpfe ausgetragen. Wie Dekan Kern erläuterte, stieß der damalige Würzburger Fürstbischof bei vielen Bürgern auf großen Widerstand, als er nach mehr als einem Jahrhundert die Gegenreformation einleitete. Mehr als 1000 Bewohner hätten die Stadt verlassen müssen, da sie nicht bereit waren, zu rekonvertieren. Erst 1650 habe Fürstbischof von Schönborn den sogenannten „Gnadenvertrag“ erlassen. Fortan wurden nicht nur die Protestanten in Kitzingen geduldet, sondern auch die Anhänger beider Konfessionen völlig gleichberechtigt behandelt.

Wie Pfarrer Spöckl und Dekan Kern betonten, pflegen die beiden Konfessionen heute in der Stadt ein gutes Miteinander. Dies zeige sich unter anderem in regelmäßigen Treffen von kirchlichen Mitarbeitern, gemeinsamen Kirchenmusikkonzerten oder ökumenischen Gottesdiensten. „Ökumene in unserer Stadt ist auf einem guten Weg, aber sie ist keineswegs am Ziel“, meinte Dekan Kern dazu.

Die Gemeinsamkeiten von katholischen und evangelischen Christen stellte auch Regionalbischöfin Gisela Bornowski in den Vordergrund ihrer Predigt. „In einer säkularisierten Welt werden wir als Kirchen zusammen wahrgenommen“, erklärte sie. Sowohl Fehler, als auch „gute Taten“ würden sich auf das Ansehen beider Konfessionen auswirken. Mit leicht kritischem Unterton merkte sie zudem an, dass die „dogmatischen Unterschiede“ von vielen Gläubigen heute nicht mehr nachvollzogen werden können und „viele nicht mehr verstehen, was uns trennt.“

Trotz aller Unterschiede können sich die beiden Kirchen mit ihren je eigenen Traditionen und Prägungen bereichern, hob die Regionalbischöfin hervor. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen der heutigen Zeit, sei es wichtig, dass sie auch in Zukunft zusammenarbeiten und „in Wort und Tat“ ein Zeugnis christlichen Glaubens geben. Auch Bischof Hofmann warb in seiner Predigt für ein gutes Miteinander der beiden Konfessionen. Ebenso wie Regionalbischöfin Bornowski griff er das biblische Bild vom Weinstock und den Reben auf. Diese hätten viele unterschiedliche Früchte und Jesus Christus als gemeinsame Wurzel. „Gehen wir aufeinander zu und respektieren wir uns trotz aller Unterschiede!“, forderte er abschließend die Gläubigen auf.

In einem gemeinsamen Schuldbekenntnis baten der Ökumenebeauftragte des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg Andreas Werner und der Ökumenereferent des Bistums Würzburg Petro Müller um Vergebung für alles Leid, das sich evangelische und katholische Christen im Laufe der Jahrhunderte angetan haben. In einer weiteren Erklärung brachten Dekan Kern und der katholische Dekan Peter Göttke zum Ausdruck, was die Konfessionen aneinander wertschätzen und wodurch sie sich gegenseitig bereichern können. Stellvertretend für die Katholiken dankte Dekan Göttke für „geistliche, theologische und ethische Impulse“, die durch die Reformation angestoßen worden seien.

Die Verbundenheit von katholischen und evangelischen Christen wurde am Ende des Gottesdienstes schließlich durch eine besondere Geste zum Ausdruck gebracht: Gemeinsam mit den anderen Geistlichen segneten Regionalbischöfin Bornowski und Bischof Hofmann die Gottesdienstbesucher persönlich mit Taufwasser. Im Anschluss waren alle zu einer Begegnung in das P. Eber-Haus eingeladen, wo die Gläubigen Gelegenheit hatten, mit dem hohen Besuch ins Gespräch zu kommen.