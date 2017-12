Gegen stehendes Auto geschleudert

Als am Sonntagnachmittag eine 48-jährige Autofahrerin auf Höhe Hörblach auf der Bundesstraße 22 in Richtung Kitzingen fuhr, geriet sie laut Polizeibericht auf gerader Strecke aufgrund Schneeglätte ins Schleudern. Dabei drehte sich der Opel Corsa und prallte gegen den Mercedes eines 53-jährigen Mannes, der an der Einmündung nach Hörblach wartete. Schaden: 4500 Euro.