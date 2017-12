Gegen geparkten Mercedes geprallt

Am Sonntagfrüh fuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Skoda in Iphofen auf der Bahnhofstraße stadtauswärts. Dabei geriet ihr Fahrzeug laut Polizeibericht ins Rutschen und stieß gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes eines 57-jährigen Mannes. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf 14 000 Euro.