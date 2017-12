KITZINGEN vor 59 Minuten

Gegen geparkten Mercedes geprallt

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Güterhallstraße in Kitzingen blieb am Dienstagmittag eine 50-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen am Mercedes einer 49-jährigen Frau hängen und richtete laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von 700 Euro an.