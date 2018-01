Gegen Mauer gefahren und leicht verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß am Dienstagnachmittag eine 38-jährige Frau mit ihrem VW Golf in der Dimbacher Straße in Volkach gegen eine Grundstücksmauer. Laut Polizeibericht wollte die Frau auf das Gelände einer Tankstelle fahren und übersah dabei die Mauer. Die Fahrerin erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und musste sich ärztlich behandeln lassen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 3500 Euro.