Gegen Baum geprallt

Beim Einparken stieß am Dienstagnachmittag eine zunächst unbekannte Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa in der Bismarckstraße in Kitzingen gegen einen Baum, sodass dieser leicht schief stand. Obwohl die Verursacherin von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurde, fuhr die Frau, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Nachdem der Zeuge sich das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt hatte, konnte eine 29-jährige Frau als verantwortliche Fahrerin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden am Baum beläuft sich laut Polizeibericht auf 150 Euro.