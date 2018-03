KITZINGEN vor 2 Stunden

Gegen Auto gestoßen und davongefahren

Ein 59-jähriger Rentner hatte am Montagmittag seinen Mitsubishi in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes geparkt. Als er nach 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem grünen Auto gegen die Beifahrerseite des Mitsubishi gestoßen und hatte dabei beide Türen beschädigt. Der Verursacher war anschließend davongefahren. Der Schaden am Auto beträgt 1500 Euro.