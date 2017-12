Gegen Auto geprallt und aus dem Staub gemacht

Als am Montagnachmittag eine unbekannte Frau auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Kitzingen mit ihrem gelben VW Fox ausparken wollte, blieb sie laut Polizeibericht an einem silberfarbenen Skoda hängen und verursachte einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Frau stieg anschließend aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben, davon. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.