RÜDENHAUSEN vor 1 Stunde

Gefälschter Führerschein

In der Nacht auf Mittwoch kontrollierte eine Polizeistreife in Rüdenhausen einen 42-jährigen Autofahrer. Dieser zeigte auf Verlangen ein Dokument vor, das als Führerschein herhalten sollte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Dokument um eine Fälschung handelte, so die Polizei. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.